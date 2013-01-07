阿萨德拒绝与反对派对话 反对派解读为重新宣战

叙利亚总统阿萨德周日发表演讲，宣称拒绝与反对派进行和平谈判，叙利亚反对派认为这是阿萨德在重新宣战。阿萨德在演讲中呼吁叙利亚民众团结起来“为保护国家而战”，并且不看好谈判前景。这是阿萨德六个月以来首次发表公开演讲。路透