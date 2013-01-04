叙利亚内战已致逾六万人丧生

联合国周三称，叙利亚内战已造成逾六万人丧生，远高于之前预期，而该国内战毫无结束的迹象。联合国人权事务专员称，研究人员估计在2011年3月15日至2012年11月30日，叙利亚至少有59,648人在冲突中丧生，并推定至2013年初，遇难人数已超过6万人。路透