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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 4日 星期五 11:52 BJT

叙利亚内战已致逾六万人丧生

联合国周三称，叙利亚内战已造成逾六万人丧生，远高于之前预期，而该国内战毫无结束的迹象。联合国人权事务专员称，研究人员估计在2011年3月15日至2012年11月30日，叙利亚至少有59,648人在冲突中丧生，并推定至2013年初，遇难人数已超过6万人。路透

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