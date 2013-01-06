叙利亚政府军发射火箭弹驱赶首都反抗力量

叙利亚政府军周六向大马士革Jobar地区发射火箭弹，试图驱赶向总统阿萨德权力中心逼近的反抗力量。叙利亚冲突仍无缓解迹象，该国副外长Faisal al-Makdad访问伊朗，以寻求叙利亚在该区主要盟友伊朗继续支持。叙利亚冲突已持续21个月，死亡人数估计超过6万。路透