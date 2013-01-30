叙利亚活动人士称阿勒颇至少有65人被处决

叙利亚活动人士称，叙利亚北部城市阿勒颇发生“新的大屠杀”，发现至少有65人被枪杀，死者双手被绑。反动派活动人士指责此事系政府所为，但很难证实谁应为此事负责。自7月以来，叙利亚政府军与反抗力量在阿勒颇的战事持续不断，双方就期间发生的多次处决事件相互指责。路透