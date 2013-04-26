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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 26日 星期五 13:28 BJT

叙利亚副外长称美国支持反对派力量或引火烧身

叙利亚副外长梅克达德(Faisal Mekdad)称，美国支持叙利亚反对派力量，可能导致美国本土发生更多类似9.11事件的袭击，并警告称恐怖分子会让“恐怖主义烈火”烧遍世界各地。路透
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