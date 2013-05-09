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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 9日 星期四 10:09 BJT

英首相称叙利亚政府使用了化学武器的证据增多

英国首相卡梅伦周三在英国国会称，越来越多的迹象显示叙利亚政府曾使用过沙林毒气等化学武器，并且在继续使用。卡梅伦称，周三上午与美国国务卿克里讨论了叙利亚问题，并称对美俄联合推动新一轮和谈持欢迎态度。路透

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