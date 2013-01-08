伊朗欢迎阿萨德叙利亚和平计划

伊朗媒体周一报道称，伊朗欢迎叙利亚总统阿萨德的电视讲话，称他拒绝暴力，并提供了一个结束叙利亚冲突的“全面政治进程”。阿萨德在周日的讲话中并未作出让步，淡化了与叙利亚反对派组织进行政治协商的前景。联合国秘书长潘基文周一对阿萨德此番演讲表示失望。路透