以色列警告称不会任由叙利亚战火越过边境

以色列周一警告联合国安理会称，若叙利亚内战蔓延过其边境，以色列将不会“袖手旁观”；俄罗斯则指责武装组织在非军事区戈兰高地(Golan Heights)的战斗破坏叙以安全，并指出联合国驻戈兰高地的维和部队无力应对这种情况。路透