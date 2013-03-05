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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 5日 星期二 10:43 BJT

以色列警告称不会任由叙利亚战火越过边境

以色列周一警告联合国安理会称，若叙利亚内战蔓延过其边境，以色列将不会“袖手旁观”；俄罗斯则指责武装组织在非军事区戈兰高地(Golan Heights)的战斗破坏叙以安全，并指出联合国驻戈兰高地的维和部队无力应对这种情况。路透

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