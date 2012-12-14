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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 14日 星期五 10:59 BJT

阿萨德政府濒临倒台---北约秘书长

北约秘书长拉斯穆森周四称叙利亚阿萨德政权已濒临倒台，并谴责政府军使用飞毛腿导弹打击反对派。拉斯穆森在北约总部与荷兰首相马克·吕特会面后对记者表示，大马士革政权崩溃只是时间问题。叙利亚阿拉伯通讯社周四援引该国外交部声明，否认使用了飞毛腿导弹。路透

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