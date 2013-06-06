叙利亚政府军夺下战略重镇 反对派遭重挫

叙利亚政府军及其黎巴嫩真主党盟友周三夺下边境重镇古赛尔(Qusair)的控制权，令试图推翻叙利亚总统阿萨德政权的反对派力量遭遇重挫。联合国和阿盟叙利亚问题特使卜拉希米在日内瓦称，叙利亚和平会议的时间从6月推到了7月。这表明推进和谈存在外交困难。路透