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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 19日 星期二 11:31 BJT

叙利亚反对派选出临时总理

叙利亚反对派全国联盟周二在伊斯坦布尔开会，推选希托(Ghassan Hitto)担任临时总理。希托曾在西方接受教育并就职商界。据在场人士透露，希托赢得了约50张选票中的35票。全国联盟内部数名高官在投票前退出会议，称这次投票是外国势力支持下的仓促之举。路透
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