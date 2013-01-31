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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 31日 星期四 13:50 BJT

反对派领导人称可在境外与阿萨德代表举行会谈

叙利亚主要反对派联盟领导人穆瓦兹·哈提卜(Mouaz Alkhatib)周三称，如果叙利亚当局释放数万名被羁押的人士，他愿意与总统阿萨德的代表在境外举行会谈。叙利亚官员本周称，反对派政治人士可以返回大马士革参加“全国性对话”，针对他们的任何指控都会被撤销。图为哈提卜。路透

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