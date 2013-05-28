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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 28日 星期二 12:03 BJT

叙利亚激战持续 政府军被指使用化学武器

叙利亚边境重镇Qusair和首都大马士革周一发生激战，关于政府军使用化学武器攻击反抗力量占据地区的报告也进一步出现。英国外交大臣黑格称，欧盟现行制裁本周到期，意味着成员国在愿意的情况下可选择向叙利亚反抗力量提供武器。图片摄于Qusair。路透

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