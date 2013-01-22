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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 22日 星期二 09:47 BJT

叙利亚反对派内部分歧妨碍组建过渡政府

叙利亚反对派领导人周一称，他们未能组建过渡政府管辖反对派所控制的区域。叙利亚全国联盟代表周末在伊斯坦布尔举行会议，会上联盟内部各派分歧明显。因反对派无法统一，且世界大国各支持互相对立的阵营，解决叙利亚危机的政治努力停步不前。路透
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