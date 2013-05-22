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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 22日 星期三 11:57 BJT

俄罗斯称叙利亚反对派须无条件参加和谈

俄罗斯外交部长拉夫罗夫(图左)周一称，叙利亚反对派代表须不设前提条件参加和平谈判，他所指的前提条件显然是指反对派要求总统阿萨德下台。拉夫罗夫还重申，必须邀请伊朗参加俄罗斯和美国试图促成的叙利亚和谈。路透
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