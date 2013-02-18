普拉希米呼吁叙政府代表与反对派在联合国办事机构会谈

联合国叙利亚问题特使普拉希米周日呼吁，叙利亚反对派与政府方面“可接受的代表”进行谈判，以解决叙利亚危机，并称谈判可在联合国办事机构举行。叙反对派领导人哈提卜(Moaz Alkhatib)提出，愿与阿萨德的副手Farouq al-Shara就政治过渡方案举行会谈。路透