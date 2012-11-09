版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 11月 9日 星期五 11:56 BJT

阿萨德称生死都在叙利亚

叙利亚总统阿萨德表示，无论生死他都将在叙利亚，并警告称，西方任何试图赶他下台的侵略行为，都将给中东以及其他地区带来灾难性後果。美国及其盟国希望阿萨德下台，但尚未武装援助叙利亚反对派，也没有设立禁飞区。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐