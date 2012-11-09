阿萨德称生死都在叙利亚

叙利亚总统阿萨德表示，无论生死他都将在叙利亚，并警告称，西方任何试图赶他下台的侵略行为，都将给中东以及其他地区带来灾难性後果。美国及其盟国希望阿萨德下台，但尚未武装援助叙利亚反对派，也没有设立禁飞区。路透