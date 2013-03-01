西方将向叙反对派力量提供非杀伤性援助

西方大国周四承诺向叙利亚反对派力量提供援助，但其中不包括武器援助，令叙利亚反对派力量感到失望。美国已向叙利亚提供了3.85亿美元的人道主义援助，但美国总统奥巴马迄今一直拒绝提供武器，理由是很难防止武器落入可能对准西方目标的武装分子之手。路透