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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 24日 星期一 11:29 BJT

拉夫罗夫：国际社会说服阿萨德下台的努力将失败

俄罗斯外长拉夫罗夫周六表示，叙利亚内战陷入僵局，国际社会希望说服叙利亚总统阿萨德下台的努力将以失败告终。此前，西方国家和一些阿拉伯国家早在叙利亚冲突爆发前便一致呼吁阿萨德下台。但拉夫罗夫表示，阿萨德不会屈服于反对派或中俄的压力。路透

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