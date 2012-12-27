叙利亚将与俄罗斯探讨卜拉希米和平计划

叙利亚和黎巴嫩消息人士称，叙利亚总统阿萨德周三派副外长Faisal Makdad前往莫斯科，探讨特使卜拉希米提出的危机解决方案。一名黎巴嫩官员称，叙利亚官员在与卜拉希米举行会谈后态度乐观。卜拉希米周二会见了叙利亚外长Walid Moualem。图为卜拉希米与叙利亚副外长。路透