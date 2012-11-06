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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 6日 星期二 13:58 BJT

俄外长称供叙武器系履行前苏联合同

俄罗斯外交部长拉夫罗夫接受埃及《金字塔报》(al-Ahram daily)采访时称，俄罗斯是按前苏联时期的承诺向叙利亚供应武器，目的是帮助叙利亚抵御外部威胁，而不是支持叙利亚总统阿萨德。拉夫罗夫表示这些军品出口带有防御性质，与国际条约没有冲突。路透

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