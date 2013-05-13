土耳其呼吁国际社会对叙利亚采取行动

土耳其指责与叙利亚情报部门有关系的组织在土耳其边境城市雷罕里(Reyhanli)发动了汽车炸弹袭击，并导致46人丧生。土耳其周日还称，现在是全世界对阿萨德政府采取行动的时候了。雷罕里繁华的购物街区周六遭遇两起汽车炸弹袭击，叙利亚政府否认其与袭击有关。图为雷罕里。路透