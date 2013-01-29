联合国呼吁世界各国捐款援助叙利亚民众

联合国周一称，若无法获得更多资金，将无法继续为叙利亚民众提供援助。联合国希望能够在本周于科威特召开的援助会议上获得捐款，实现筹款总额15亿美元的目标。迄今联合国的筹款额仅为该目标的3%。联合国官员表示，叙境内约有400万民众需要食宿和其他方面的援助，还有近70万人逃到邻国避难。路透