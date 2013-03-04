潘基文和卜拉希米对国际社会未能结束叙冲突表示失望

联合国秘书长潘基文和叙利亚问题特使卜拉希米周六在瑞士发表联合声明，就未能结束叙利亚冲突表示失望，并指出联合国准备推动冲突各方进行和谈。对于通过谈判结束内战，叙利亚政府和反对派的立场近期均有所软化，双方均表示将在一定条件下考虑与对方进行谈判。路透