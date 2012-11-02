希拉里呼吁叙利亚反对派领导层改革

美国周三呼吁叙利亚反对派领导层进行改革，称需扩大反对派联盟，将那些在叙利亚浴血奋战的人加入进来。美国国务卿希拉里称，下周在卡塔尔召开的会议将是扩大反阿萨德联盟的机会，表明华府对组建反阿萨德政治团体的努力持更积极的姿态。路透