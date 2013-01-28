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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 28日 星期一 14:07 BJT

军事干涉叙利亚与否令奥巴马很纠结

美国总统奥巴马在接受采访时称，他一直在仔细权衡美国军事干涉是否有助于解决叙利亚流血冲突、还是会导致局势恶化。美国曾呼吁叙利亚总统阿萨德下台，并承认了叙利亚反对派联盟，但并没有授权向叙利亚反抗力量提供武器。路透
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