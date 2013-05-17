美国扩大对叙利亚制裁 并将反对派领导人之一列为恐怖分子

美国政府周四将叙利亚四名政府部长、一家航空公司和一个电视台加入黑名单，称这些人和机构帮助阿萨德政府镇压反对派。同日，美国国务院把努斯拉阵线领导人葛拉尼列为恐怖分子。努斯拉阵线是对抗阿萨德的最有力队伍之一，但上个月承诺拥护基地组织领导人扎瓦赫里。路透