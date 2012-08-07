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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 7日 星期二 10:33 BJT

叙利亚总理希贾卜变节 逃往约旦

叙利亚总理希贾卜逃离该国前往约旦，并谴责阿萨德政府为“恐怖政权”，称将“加入自由和有尊严革命的行列”。此後，总统阿萨德宣布免去其总理职务，另任命临时总理。图为希贾卜发言人。

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