叙利亚副石油部长宣布脱离政府

路透安曼3月8日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---叙利亚石油部副部长胡沙梅尔丁（Abdo Hussameldin）通过YouTube视频宣布脱离现政府，成为该国反抗运动持续一年来首个背弃阿萨德的高级别文职官员。

胡沙梅尔丁在视频中称，“我胡沙梅尔丁、叙利亚石油及矿产部副部长，宣布脱离现政府，辞去我的职务，退出复兴社会党（Baath party）。”这段视频的真实性尚未得到确认。

“我加入这场庄严的人民革命，”他在这段周三上传到YouTub的视频中说。视频是在周四早间被看到的。

他说，他已经在现政府工作了33年，但不想穷其一生“为这一罪恶累累政府效力”。他还补充说，“我一直都喜欢做正确的事，但我知道这个政府将会烧掉我的房子，迫害我的家人。”

根据联合国数字，叙利亚当局镇压民主示威运动，已经导致7,500余平民死在安全部队手下，而国际社会也无力阻止杀戮在该国境内继续。

胡沙梅尔丁称：“我要对这个政府说的是：你们已经给你们的人民带来了整整一年的苦难，剥夺了他们的基本生活和人性尊严，让叙利亚处於水深火热的危险边缘。”

阿萨德2009年通过总统令任命58岁的胡沙梅尔丁担任上述职务。叙利亚国家媒体没有提及胡沙梅尔丁脱离政府一事。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。