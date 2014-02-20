联合国叙利亚救援草案可能周五投票 俄罗斯与中国态度尚不明朗

路透联合国2月19日（记者 Michelle Nichols） -有外交官称，联合国安理会周五可能对增强叙利亚人道主义救援的决议草案进行投票，不清楚俄罗斯和中国是否会否决该草案。

澳大利亚、约旦和卢森堡周三完成了决议草案的起草，该草案包括要求获得跨境救援许可、结束炮击和轰炸（包括炸弹桶）以及对不服从决议的行为采取“进一步措施”的警告。

这些内容是接近两周谈判中的主要僵持点。西方国家外交官称，不清楚俄罗斯和中国是否支持或否决该草案。

“决定当然会在莫斯科做出。情况不明，但客观讲，任何国家都应该可以接受这份人道主义草案中的任何内容。”一名联合国外交官匿名表示。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫周一称，如果决议允许救援车队在未获叙利亚政府许可的情况下进入叙利亚，俄罗斯将予以否决。他周三早间还警告称，决议草案不应该“政治化”。

“如果安理会中没有人寻求将这个问题政治化，我认为未来几天能够达成一个协议。”国际文传电讯社援引拉夫罗夫的话报道称。

“仅仅靠无休止的会谈根本无法取得进展，所以我们推动进行投票。”一名联合国高级外交官匿名说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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