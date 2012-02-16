阿萨德提议举行公投 反对派及西方表示不屑

叙利亚总统阿萨德提议举行多党选举，但该国反对派领导人和西方国家均表示不屑。阿萨德军队近期对反对派武装占领的地区发动了更多袭击。阿萨德承诺，将於两周内就新宪法举行公投，然後在90天内进行选举，但他也明确表示会继续动用武力镇压反对派。路透