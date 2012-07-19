爆炸袭击後阿萨德不见踪影

叙利亚总统阿萨德周四身在何处迷雾重重，该国几名安全高官遭遇炸弹袭击已过去了一天，而阿萨德既未公开露面，也没有发表声明。反抗力量正逼近大马士革中心地区，并誓言要“解放”首都。当地居民称，到周四凌晨时，首都的战斗仍未停止。这是持续16个月的冲突中发生在首都的最激烈战斗。