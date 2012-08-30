阿萨德称在叙设缓冲区“不切实际”

叙利亚总统阿萨德称，讨论在叙利亚境内由西方设立缓冲区不切实际，该国局势已“好转”，但需更多时间才能赢得与反抗力量的战斗。阿萨德接受叙利亚Addounia电视台采访时发表了此番言论，他称自己在首都的总统官邸讲话。采访内容是周三播出的。图片为阿萨德资料图片。