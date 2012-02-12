阿盟支持叙利亚反对派 呼吁派出维和人员

路透开罗2月12日电（记者 Yasmine Saleh/Ayman Samir）---阿盟周日坚定支持叙利亚反对派，呼吁联合国安理会向叙利亚派出维和人员停止流血冲突。

在开罗举行的阿盟部长会议通过决议，呼吁“与叙利亚反对派建立沟通通道，并向他们提供所有形式的政治和物质援助”。阿盟还敦促叙利亚反对派联合起来。

该决议凸显阿拉伯国家对叙利亚总统阿萨德的排斥，使俄罗斯和中国面临更大的外交压力。

阿盟表示，叙利亚暴力镇压平民违反了国际法，责任人应该受到惩罚。阿盟放弃观察员计划。

阿盟决议没有明确指出联合国-阿盟维和人员计划是否包括军队，此前的联合国维和行动包含军队。

维和行动需要国际社会达成共识，但是各国在如何解决叙利亚冲突的问题上存在分歧，叙利亚正在滑向内战。

叙利亚电视台引述该国驻阿盟外交官的话报导称，阿盟的决议“公然背离其宪章，是针对叙利亚安全和稳定的敌对行动”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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