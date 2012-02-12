阿盟支持叙利亚反对派 呼吁派出维和人员

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透开罗2月12日电（记者 Yasmine Saleh/Ayman Samir）---阿盟周日坚定支持叙利亚反对派，呼吁联合国安理会向叙利亚派出维和人员停止流血冲突。
在开罗举行的阿盟部长会议通过决议，呼吁“与叙利亚反对派建立沟通通道，并向他们提供所有形式的政治和物质援助”。阿盟还敦促叙利亚反对派联合起来。
该决议凸显阿拉伯国家对叙利亚总统阿萨德的排斥，使俄罗斯和中国面临更大的外交压力。
阿盟表示，叙利亚暴力镇压平民违反了国际法，责任人应该受到惩罚。阿盟放弃观察员计划。
阿盟决议没有明确指出联合国-阿盟维和人员计划是否包括军队，此前的联合国维和行动包含军队。
维和行动需要国际社会达成共识，但是各国在如何解决叙利亚冲突的问题上存在分歧，叙利亚正在滑向内战。
叙利亚电视台引述该国驻阿盟外交官的话报导称，阿盟的决议“公然背离其宪章，是针对叙利亚安全和稳定的敌对行动”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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