阿萨德宣称采取铁腕政策

叙利亚总统阿萨德周二表示，将对''恐怖分子''采取铁腕政策，并讥讽阿拉伯联盟平息叙利亚暴力活动所作出的努力。阿萨德自去年6月以来首次面对公众发表讲话，在长达100分钟的演讲过程中给出了一些改革承诺，但是他所作出的让步不足以安抚反对派，反对派目前决意要结束阿萨德家族逾40年的统治。路透