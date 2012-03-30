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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 30日 星期五 10:35 BJT

阿萨德称将执行和平计划

叙利亚总统阿萨德周四称将不遗余力确保联合国与阿盟联合特使安南成功开展和平使命，但警告若无法保证外国势力停止资助和武装反对派，安南使命将功亏一篑。安南六点计划包括叙各方停火，政府军从人口密集地区撤出重型武器和军队，允许人道主义援助介入，释放政治犯，允许记者进入和自由行动等。路透

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