叙利亚首都附近燃战火

叙利亚反对派武装占领距叙利亚权力中心仅数英里的郊区，随着叙利亚军队试图重夺对这些地区的控制，街头激战周一已燃烧到大马士革城下。活动分子向路透打电话称，战火在夜里平息下来，叙利亚自由军（FSA）撤离到首都郊区的边缘地带，据说有19位平民和六名FSA战士死亡。路透