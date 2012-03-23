安南将访问中俄 讨论叙利亚危机

路透日内瓦3月23日电---联合国和阿盟叙利亚危机联合特使安南的发言人Ahmad Fawzi周五称，安南本周末将访问莫斯科和北京，讨论叙利亚危机。

Fawzi在声明中称，安南派往大马士革进行为期三天谈判的团队已经返回，谈判涉及安南和平计划的执行。安南提出的和平计划意在停止杀戮、进行人道援助以及推动与叙利亚反对派举行政治对话。

“安南和他的团队正在仔细研究叙利亚的反馈，并继续与大马士革进行谈判，”Fawzi说道。

当被问及安南是否会回到大马士革与叙利亚总统阿萨德谈判时，Fawzi表示：“安南将来可能决定再次前往叙利亚，但是目前还没有这种打算。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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