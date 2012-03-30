叙利亚政府须首先停火--安南发言人

蒂勒森与杨洁篪会晤 讨论“互利的”经济关系
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。
路透日内瓦3月30日电（记者 Tom Miles）---安南的发言人法齐（Ahmad Fawzi）周五称，根据安南提出的和平计划，叙利亚总统阿萨德必须下令停火，而不是等待反对派首先采取行动。
“我们希望阿萨德立即执行该计划。现在就是最後期限，”法齐在日内瓦的一个记者会上说道。
“协议......特别要求政府撤出军队，停止在平民聚居区使用重型武器。最清楚的言外之意是政府必须首先停火，然後与反对派和调停人商讨停止敌对活动。”
当被问及中国和俄罗斯是否支持政府军首先停火的呼吁时，法齐称中俄两国已经明确支持安南提出的六点计划的所有条款。
“逻辑很简单。我们呼吁更强的一方做出姿态，停止杀戮。我们确信如果政府军停火，反对派也会跟着这麽做。”
阿萨德周四表示，叙利亚将不遗余力确保安南和平计划的成功，但是其他国家必须立即停止向反对派提供资金和武器。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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