叙利亚政府须首先停火--安南发言人

路透日内瓦3月30日电（记者 Tom Miles）---安南的发言人法齐（Ahmad Fawzi）周五称，根据安南提出的和平计划，叙利亚总统阿萨德必须下令停火，而不是等待反对派首先采取行动。

“我们希望阿萨德立即执行该计划。现在就是最後期限，”法齐在日内瓦的一个记者会上说道。

“协议......特别要求政府撤出军队，停止在平民聚居区使用重型武器。最清楚的言外之意是政府必须首先停火，然後与反对派和调停人商讨停止敌对活动。”

当被问及中国和俄罗斯是否支持政府军首先停火的呼吁时，法齐称中俄两国已经明确支持安南提出的六点计划的所有条款。

“逻辑很简单。我们呼吁更强的一方做出姿态，停止杀戮。我们确信如果政府军停火，反对派也会跟着这麽做。”

阿萨德周四表示，叙利亚将不遗余力确保安南和平计划的成功，但是其他国家必须立即停止向反对派提供资金和武器。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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