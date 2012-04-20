版本:
中国
时事要闻 | 2012年 4月 20日 星期五 18:12 BJT

安南发言人称叙利亚停火非常脆弱

路透日内瓦4月20日电---安南的发言人法齐周五称，30名停火观察员先头部队应在未来一周部署到叙利亚；并在为部署最多300名观察员做准备，这一部署未来几天有望获得联合国安理会批准。

法齐称，停火“摇摇欲坠”，那里的实际情况“不好”，每天都有事件和伤亡的报导。

“今天有七名观察员抵达叙利亚，周一将有另外两名观察员抵达，使观察员数量达到九名，”法齐在日内瓦的一个新闻发布会上说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐