安南发言人称叙利亚停火非常脆弱

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透日内瓦4月20日电---安南的发言人法齐周五称，30名停火观察员先头部队应在未来一周部署到叙利亚；并在为部署最多300名观察员做准备，这一部署未来几天有望获得联合国安理会批准。
法齐称，停火“摇摇欲坠”，那里的实际情况“不好”，每天都有事件和伤亡的报导。
“今天有七名观察员抵达叙利亚，周一将有另外两名观察员抵达，使观察员数量达到九名，”法齐在日内瓦的一个新闻发布会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。