安南称叙政府接受和平计划 美呼吁阿萨德言行一致

3月21日在叙利亚霍姆斯市拍到的图片。 REUTERS/Abu al-Zain Al-Homsi/Shaam News Network/Handout

路透北京3月27日电（记者 Erika Solomon/Oliver Holmes）---联合国和阿盟联合特使安南周二称，叙利亚已经接受联合国的和平计划。与此同时，叙利亚政府军还在越境追击躲避在黎巴嫩的反叛力量。

美国对安南宣布的此事持怀疑态度，指出鉴於阿萨德有“言行不一”的记录，该国将会根据阿萨德的行动、而非言谈来判断他接受和平计划的诚意。

阿萨德罕见地现身叙利亚冲突的核心地区，在曾是反叛力量据点、後被政府军收复的霍姆斯市（Homs）进行视察。此举明显是想表明他现在可以随意走在曾经战火肆虐地区的大街小巷。

叙利亚国家电视台播放的电视画面显示，阿萨德一身蓝色西装配开领衬衫，随意地走在曾发生严重冲突的Baba Amr地区的街头，还不时地与一旁的支持者和军人交谈。

安南通过发言人对外宣布，阿萨德已经接受和平计划的基本条件，该计划呼吁叙利亚举行政治对话，但未强调一定要阿萨德下台。

不过安南稍早在访问中国时称，“这（和平解决叙利亚危机）将是一项长期且艰难的工作”。

美国国务卿希拉里对此反应平淡。她在华盛顿对记者表示，“鉴於阿萨德以往有言行不一的记录，他眼下必须以立即行动来兑现承诺。”

“我们将根据阿萨德的行动而非言谈来判断他的诚意和认真程度，”她说道，并呼吁阿萨德下令政府军停止袭击，开始从居民区撤回。

据一些当地居民称，叙利亚政府军越境进入黎巴嫩北部追击反政府分子，造成当地农户房屋被毁。但黎巴嫩安全方面的消息人士对叙利亚军队进入该国领土予以否认。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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