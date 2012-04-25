叙利亚政府尚未完全从城镇撤军--安南发言人

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透日内瓦4月24日电（记者 Stephanie Nebehay）---据联合国-阿盟联合特使安南的发言人法齐（Ahmad Fawzi）称，叙利亚政府尚未按其接受的和平计划完全撤军，安南将就此报告联合国安理会。
法齐在联合国电视台发表讲话时援引“可靠报告”称，一些曾与联合国驻叙利亚的停火调解员有过来往的人，後来遭到恫吓、逮捕，甚至有些还可能已经丧命。
法齐称，卫星图像显示，叙利亚军队并没有按照安南六点和平计划的要求，从城镇中心撤走所有重武器并返回营区。
“他们（叙利亚当局）自称已经这样做了，但卫星图像和可靠报告显示的情况并非完全如此，因此这让人无法接受，联合特使安南在今天召开的闭门会议中将向安理会报告此事，”他说。
“我们呼吁叙利亚政府全面履行停火承诺。”
安南周二在瑞典隆德大学（Lund University）发表演讲，稍後会通过视频连线向安理会做简要报告。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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