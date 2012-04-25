叙利亚政府尚未完全从城镇撤军--安南发言人

路透日内瓦4月24日电（记者 Stephanie Nebehay）---据联合国-阿盟联合特使安南的发言人法齐（Ahmad Fawzi）称，叙利亚政府尚未按其接受的和平计划完全撤军，安南将就此报告联合国安理会。

法齐在联合国电视台发表讲话时援引“可靠报告”称，一些曾与联合国驻叙利亚的停火调解员有过来往的人，後来遭到恫吓、逮捕，甚至有些还可能已经丧命。

法齐称，卫星图像显示，叙利亚军队并没有按照安南六点和平计划的要求，从城镇中心撤走所有重武器并返回营区。

“他们（叙利亚当局）自称已经这样做了，但卫星图像和可靠报告显示的情况并非完全如此，因此这让人无法接受，联合特使安南在今天召开的闭门会议中将向安理会报告此事，”他说。

“我们呼吁叙利亚政府全面履行停火承诺。”

安南周二在瑞典隆德大学（Lund University）发表演讲，稍後会通过视频连线向安理会做简要报告。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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