阿盟观察团先遣人员进驻叙利亚

路透贝鲁特12月22日电（记者 Dominic Evans）---阿拉伯国家联盟观察团的先遣队周四进驻叙利亚，将与後期到达人员一道评估该国是否按上月协议执行和平计划。

按照和平计划，叙利亚需从抗议城镇撤军、释放囚犯并与反对派对话。叙利亚镇压针对总统阿萨德的抗议活动，已经导致数千人丧生。

阿盟消息人士称，由阿盟高官亚扎尔（Samir Seif al-Yazal）率领的先遣队共12人，包括金融、行政和法律方面的专家，以确保後期抵达的观察团在叙利亚行动自由。

观察团的大部队约150人将於12月底进驻叙利亚。叙利亚在推迟六周後，终於在本周一签署了协议，允许观察团入境。

叙利亚发生的很多事情都无法查证，因当局对绝大多数独立报导下了禁令。

叙利亚当局周四称，在持续9个月的骚乱期间，部队士兵和安全部门死亡人数达2,000人。

叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）此前表示，叙利亚武装本周在北部伊德利卜省（Idlib）包围并杀死111人。这是3月骚乱爆发以来发生的一次最致命的冲突。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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