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时事要闻 | 2012年 2月 21日 星期二 08:54 BJT

阿盟秘书长称中俄对叙立场或在转变

路透开罗2月20日电---阿拉伯国家联盟秘书长阿拉比（Nabil Elaraby）周一称，有迹象显示中国和俄罗斯对叙利亚的立场可能在转变。

阿拉比在开罗一次新闻发布会上作出前述表示。

本月稍早在联合国安理会叙利亚决议草案表决时，中国与俄罗斯行使了否决权，令西方和阿拉伯国家深感不满。

此外，上周联合国大会就叙利亚问题的决议草案进行表决时，中国和俄罗斯等国投了反对票。

联大主席纳赛尔（Nasser Abdel Aziz）在开罗新闻发布会前表示，国际社会不能再对叙利亚局势保持沉默。

他说：“我们知道，在安理会内部存在一些困难，但我认为，我们不能保持沉默，必须对叙利亚政府施加最大压力，促使其履行承诺，或者我们要敦促安理会更严肃地对待叙利亚问题，因为局势危险。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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