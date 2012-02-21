阿盟秘书长称中俄对叙立场或在转变

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透开罗2月20日电---阿拉伯国家联盟秘书长阿拉比（Nabil Elaraby）周一称，有迹象显示中国和俄罗斯对叙利亚的立场可能在转变。
阿拉比在开罗一次新闻发布会上作出前述表示。
本月稍早在联合国安理会叙利亚决议草案表决时，中国与俄罗斯行使了否决权，令西方和阿拉伯国家深感不满。
此外，上周联合国大会就叙利亚问题的决议草案进行表决时，中国和俄罗斯等国投了反对票。
联大主席纳赛尔（Nasser Abdel Aziz）在开罗新闻发布会前表示，国际社会不能再对叙利亚局势保持沉默。
他说：“我们知道，在安理会内部存在一些困难，但我认为，我们不能保持沉默，必须对叙利亚政府施加最大压力，促使其履行承诺，或者我们要敦促安理会更严肃地对待叙利亚问题，因为局势危险。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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