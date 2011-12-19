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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 20日 星期二 07:32 BJT

叙利亚将签署阿盟和平动议--报道

埃及中东新闻社援引一名叙利亚外交官的说法报道，叙利亚将签署接受阿盟向叙利亚派遣观察团的协议，这名外交官没有提到谁将代表叙利亚签署协议。但机场消息人士称，叙利亚副外长Faisal Mekdad周一抵达开罗。这名消息人士称，预计Faisal Mekdad将签署协议。路透

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