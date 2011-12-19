叙利亚将签署阿盟和平动议--报道

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透开罗12月19日电---埃及中东新闻社(MENA)援引一名叙利亚外交官的说法报道称，叙利亚将签署接受阿盟向叙利亚派遣观察团的协议。
报导称，这名外交官没有提到谁将代表叙利亚签署协议。
但机场消息人士称，叙利亚副外长Faisal Mekdad周一抵达开罗。这名消息人士称，预计Faisal Mekdad将签署协议。
阿盟的一名高官称，截止到周一早晨，阿盟尚未正式收到叙利亚将签署协议的消息。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。