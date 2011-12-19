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时事要闻 | 2011年 12月 19日 星期一 17:44 BJT

叙利亚将签署阿盟和平动议--报道

路透开罗12月19日电---埃及中东新闻社(MENA)援引一名叙利亚外交官的说法报道称，叙利亚将签署接受阿盟向叙利亚派遣观察团的协议。

报导称，这名外交官没有提到谁将代表叙利亚签署协议。

但机场消息人士称，叙利亚副外长Faisal Mekdad周一抵达开罗。这名消息人士称，预计Faisal Mekdad将签署协议。

阿盟的一名高官称，截止到周一早晨，阿盟尚未正式收到叙利亚将签署协议的消息。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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