阿盟外长将讨论联合国和阿盟联合观察团建议

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透开罗2月9日电（记者 Edmund Blair/Ayman Samir）---阿盟一高官周四称，阿盟外长下周将讨论向叙利亚派出联合国-阿盟联合观察团的建议，此前阿盟派出的观察团未能阻止叙利亚总统阿萨德对反对派的镇压。
阿盟外长将於周日在开罗会晤，考虑是扩大还是放弃去年12月向叙利亚派出的观察团。该观察团受到叙利亚反对派指责，内部也存在矛盾，在街头暴力升级後撤至酒店以保证安全。
一名阿拉伯外交人员称，阿盟外长会议後可能发布声明，对俄罗斯和中国否决联合国安理会叙利亚决议草案的决定发表看法。该草案基於阿盟的和平计划，并受到西方国家的支持。俄罗斯和中国投反对票招致阿盟的指责。
“阿盟秘书长建议与联合国一道向叙利亚派出联合观察团，该建议将在周日的开罗阿盟外长会议上进行讨论。”阿盟副秘书长Ahmed Ben Helli对记者称。
美国常驻联合国代表赖斯和德国常驻联合国代表维蒂希表示，两国政府都在研究该提议。
一位匿名外交人员称：“我们希望看到的是能够改变事态的行动，而不是旁观叙利亚人民死去。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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