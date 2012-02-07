阿盟秘书长：中俄失信于阿拉伯世界

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透开罗2月6日电(记者 Paul Ingrassia/Edmund Blair)---阿盟秘书长阿拉比(Nabil Elaraby)周一表示，俄罗斯和中国因否决联合国关於叙利亚的决议草案，在外交上失信于阿拉伯世界。中俄此举或向大马士革传递了一个讯息，即他们可自由镇压示威者。
阿拉比表示，但他将继续就结束叙利亚暴力与中俄政府及其他安理会成员合作。叙利亚霍姆斯周一发生炮击，据活动人士表示，炮击造成约50人死亡。
阿拉比对路透表示，决议遭否决始终是叙利亚反对派面临的“严峻考验”，这显示出并非阿盟不愿意对叙利亚政府实施更严厉的行动，而是世界大国不团结。叙利亚反对派一直拒绝阿盟呼吁其与阿萨德政府接触的要求。
他在阿盟位於开罗的总部接受采访时称：“令人遗憾的是，中俄代表在最後一刻动用了否决权，在此我必须说，这种否决行动，无论是俄罗斯或是其他任何国家，都是不可接受的。”
“我不是指责他们，但叙利亚反对派认为阿盟站在他们和决议之间--认为决议是利比亚的翻版，而利比亚的情况是完全不可能出现的。”
在利比亚危机中，阿拉伯联盟支持在利比亚设禁飞区。但阿拉伯联盟和世界大国排除了对叙利亚实施军事行动的可能性。
当被问及中俄是否因否决一事在阿拉伯世界失去外交信用时，阿拉比表示：“简而言之，是的。”但他也表示，阿盟将继续与他们合作，因为“我们需要他们。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。