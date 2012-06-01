美国谴责俄罗斯向叙利亚运送武器

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透联合国5月31日电（记者 Louis Charbonneau）---人权组织周四称，一艘俄罗斯货船上周末满载武器抵达叙利亚。对此，美国表示，俄罗斯的行为应当受到谴责。
“人权第一”组织（Human Rights First）称该货船上周六抵达叙利亚塔尔图斯港（Tartus），为叙利亚总统阿萨德运去了一批重武器。西方国家官员证实了这一消息。
该组织成员Sadia Hameed告诉路透：“今日更新的船运数据显示，Professor Katsman号（货船）确实在2012年5月26日停靠塔尔图斯港，随後又驶向希腊的比雷埃夫斯（Piraeus）。”
一位西方外交人士对路透表示，船上装有重武器，但不清楚是什麽类型。
俄罗斯驻联合国一名发言人表示，他将调查此事。
美国常驻联合国代表赖斯（Susan Rice）就此严厉指责俄罗斯。俄罗斯是阿萨德政府的坚实盟友，也是其主要武器供应商之一。
赖斯对记者表示：“鉴於叙利亚政府持续对平民动用致命性武力，这显然要受到极度关切。”
“由於没有（针对叙利亚的）武器禁运，这严格说并没有明显违反国际法，但这种做法应当受到谴责，因为武器会持续流入这样一个政府手中，该政府使用这种可怕且不对称的武力，来对付自己的人民。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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