国际涉叙会议召开在即 阿萨德获俄中伊三国支持

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透安曼/贝鲁特2月20日电（记者 Khaled Yacoub Oweis/Angus MacSwan）---俄罗斯、中国同伊朗周一表示支持叙利亚总统阿萨德，而数天后的一场国际会议，或将对阿萨德下台施以更大压力。
俄罗斯和叙利亚通讯社报导称，阿萨德在大马士革与俄方一名高官会面，後者重申俄罗斯支持阿萨德提出的改革计划，并表示反对外部力量介入叙利亚冲突。
中国指责西方国家试图在叙利亚激起内战，伊朗也有两艘军舰停靠在叙利亚海军基地，这凸显持续近一年的叙利亚危机引发国际关系日益紧张。
叙利亚政府军加强对反阿萨德政府起义活动的镇压。反对派活动人士称，反对派占据的霍姆斯（Homs）一个地区再次遭到炮击，又有五人丧生，军队和民兵还封锁了哈马（Hama）。这两个城市是反抗运动的前沿阵地。
叙利亚危机眼下进入重要一周，西方和阿拉伯国家将於周五在突尼斯举行会谈，以向阿萨德施压要求其下台；与此同时，阿萨德继续推进周日举行新宪法公投的计划。
公投是阿萨德改革蓝图的一部分，以满足民众的民主诉求，在公投後90天内叙利亚或举行多党选举。
西方国家和叙利亚反对派称该计划只是个笑话，他们表示，在国内压迫持续的情况下，不可能进行有效选举。
中国也对阿萨德寻求政治途径化解冲突的计划表示支持，并呼吁叙政府和反对派停止暴力冲突。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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